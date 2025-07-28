SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara

c) Telefon ve faks numarası : 4444762/1405 - 3122711272

d) Elektronik posta adresi : [email protected]

e) İlgili personel : Sibel YURT

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhalenin Konusu:

2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Andiçen Mahallesinde bulunan Halı Saha’nın 3 yıllığına kiraya verilmesi ihalesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 06.08.2025 tarihinde saat 11:00’da Kapalı Teklif Usulü ile yapılması.

2.2. Taşınmazın Evsafı, Muhammen bedeli:

İhale konusu taşınmaz Andiçen Mahallesi Hastane Sok. No:3/A de yer almaktadır. İdari bina kapalı kullanım alanı 202 m2 dir. Halı saha yüzölçümü 2.973,00 m2 dir.

Bu ihaleye ait taşınmazın Muhammen bedeli: 1.951.344,00 TL + KDV’dir.

3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 06.08.2025 tarihinde saat 11:00’da yapılacaktır. Teklifler en geç 05.08.2025 tarihinde saat 17:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

-İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından muhammen bedelin % 30 'sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

-İsteklilerin Futbol Spor Okulu açmak için gerekli olan fiziki şartları sağlamaları ve bununla ilgili “Spor Okulları Yetki Belgesi ile Spor Okulu Sözleşmesini“ teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.

4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.)

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 25’ dür.)( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )

f)Teklif Mektubu

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile Ticaret Sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 25’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e)Teklif Mektubu

5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 2.000,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.