Yemen’deki İran destekli Husiler, 28 Şubat’ta başlayan ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaya İsrail’e füze saldırısı düzenleyerek dahil oldu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, savaşın başlangıcından bu yana ilk kez İsrail’e saldırdıklarını belirtti.

Seri, “İşgal altındaki Filistin’in güneyinde İsrail’e ait hassas askeri hedefleri balistik füzeyle hedef alarak ilk askeri operasyonlarımızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Saldırının İran ve Lübnan’daki Hizbullah tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla bağlantılı olduğunu ve başarıya ulaştığını vurguladı.

Husiler, mesajında, İran, Lübnan, Irak ve Filistin’deki direniş cephelerine destek sağlanana ve saldırılar durdurulana kadar operasyonlarını sürdüreceklerini açıkladı. Önceki açıklamalarında, ABD veya İsrail’in İran’a karşı Kızıldeniz’i kullanması durumunda doğrudan askeri müdahale yapacaklarını duyurmuşlardı.