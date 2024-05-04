T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası 2023/150 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/150 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Çankaya İlçesi Korkut Reis Mahallesi GMK Bulvarı 42 numarada yer alan Leventler Apartmanın bulunduğu yere rastlayan 1 nolu taşınmaz tapu kaydında, Korkut Reis Mahallesi 1158 ada, 28 parsel365,00m² yüzölçümlü, 50/1000 arsa paylı 1.kat 1 nolu mesken vasıflı taşınmazın bulunduğu binanın blok nizam betonarme yapı tarzında inşa edildiği, binada 1 adet asansörün bulunduğu, ana bulvara ve arka bahçe tarafına bakan taşınmazın doğu-batı cepheli olduğu, 2 balkonu ile birlikte net 100,75m² kullanım alanlı olduğu, ısınmanın doğalgazlı merkezi sistem ile sağlandığı, bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI İLE ANKARA 13 SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 20/02/2024 TARİH 2023/1574 ESAS 2024/264 KARAR SAYILI İLAMI İLE KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMİŞTİR.

Adresi : Korkut Reis Mahallesi Gmk Bulvarı Leventler Apartmanı No: 42/1Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 365,00 m2

Arsa Payı : 50/1000

İmar Durumu :Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/04/2024 tarih ve 1023619 sayılı cevabi yazılarında 38630 nolu kesin parselasyon planı ile oluşturulduğu, bölge kat nizamı planında nizam 9 katlı olduğu, Ticaret Yolunda ve "Kızılay ve Yakın Çevresi Merkezi İş alanı (MİA)Güney Kesimi Uygulama İmar Planı Değişikliği" kapsamında kaldığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yüksek Kurulu'nun 14.12.1984 gün ve 553 sayılı kararıyla Koruma Grubu 1 olarak tescil edilen Maltepe Camii'ne (5583/20) cephesi olduğu, her türlü imar uygulama işleminde Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan görüş alınması gerektiği hususları bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 13:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.