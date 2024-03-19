T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası 2023/314 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeni ile aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/314 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili Altındağ ilçesi Feridun Çelik mahallesi 1722. Sokak 7 kapı numaralı Bağcı Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 14 nolu taşınmaz tapu kaydında Feridun Çelik mahallesi, 24130 ada 7 parselde kayıtlı 1.565,17 m2 yüzölçümlü 122813600/3432574327 arsa paylı 2. kat 14 nolu meskenin bulunduğu bina kat mülkiyetine sahip olduğu betonarme karkas ve ayrık nizam yapı tarzında inşa edildiği ısı yalıtımlı ve mantolamalı olduğu çift asansör ve açık otoparkın olduğu her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı fiili durumda mesken 3 oda, antre, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, hol, tuvalet ve 1 adet balkondan oluştuğu kombili ve doğalgaz kat kaloriferli olarak dizayn edildiği net kullanım alanı balkon dahil 114,00 m² balkon 19,70 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Feridun Çelik Mah. 1722. Sok. Bağcı Apt. No:7/14 Altındağ / ANKARA

Yüzölçümü : 1.565,17 m2

Arsa Payı : 122813600/3432574327

İmar Durumu : Var.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 10:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.