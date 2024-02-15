Babasını ekranda görünce ağladı

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir Survivor bölümünde, Acun Ilıcalı yarışmacıları acil durum toplantısı için bir araya getirmişti.
Ilıcalı, konseyde yarışmaya üç yeni yarışmacının katılacağını duyurdu ve 2016 şampiyonu Avatar Atakan'ın bu yeni isimlerden biri olduğunu ifade etti.
Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, Instagram hesabında oğlu Aslan'ın babasını izlerken çekilen görüntüleri paylaştı.
"Aslan'ın, babasının oyun kaybetmesine üzülerek söylediği sözler yürekleri dağladı. Aslan'ın, "Babamı istiyorum. Üzülüyorum babamın kaybetmesine" diyerek ağladığı anlar izleyicileri duygulandırdı."
Aslan'ın görüntülerine sosyal medyada "Acun Atakan'ı hemen ele", "Kahroldum bu ne?", "Ya çok üzüldüm", İçim parçalandı" gibi yorumlar yapıldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.