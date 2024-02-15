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Babasını ekranda görünce ağladı

Acun Ilıcalı, son günlerde düzenlediği acil durum toplantısında Survivor'a katılacak üç ismi açıkladı. İsimler arasında 2024 Survivor şampiyonu Avatar Atakan da yer alıyordu. Yarışmacının oğlu Aslan, babasını ekranda görünce duygusal anlar yaşayarak ağladı ve izleyicileri duygulandırdı.

Babasını ekranda görünce ağladı mask

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir Survivor bölümünde, Acun Ilıcalı yarışmacıları acil durum toplantısı için bir araya getirmişti.

Ilıcalı, konseyde yarışmaya üç yeni yarışmacının katılacağını duyurdu ve 2016 şampiyonu Avatar Atakan'ın bu yeni isimlerden biri olduğunu ifade etti.

Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, Instagram hesabında oğlu Aslan'ın babasını izlerken çekilen görüntüleri paylaştı.

"Aslan'ın, babasının oyun kaybetmesine üzülerek söylediği sözler yürekleri dağladı. Aslan'ın, "Babamı istiyorum. Üzülüyorum babamın kaybetmesine" diyerek ağladığı anlar izleyicileri duygulandırdı."

Aslan'ın görüntülerine sosyal medyada "Acun Atakan'ı hemen ele", "Kahroldum bu ne?", "Ya çok üzüldüm", İçim parçalandı" gibi yorumlar yapıldı.

Babasını ekranda görünce ağladı
Babasını ekranda görünce ağladı

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15 Şub 2024 - 10:39 - Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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