Babasını ekranda görünce ağladı

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir Survivor bölümünde, Acun Ilıcalı yarışmacıları acil durum toplantısı için bir araya getirmişti.

Ilıcalı, konseyde yarışmaya üç yeni yarışmacının katılacağını duyurdu ve 2016 şampiyonu Avatar Atakan'ın bu yeni isimlerden biri olduğunu ifade etti.

Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, Instagram hesabında oğlu Aslan'ın babasını izlerken çekilen görüntüleri paylaştı.

"Aslan'ın, babasının oyun kaybetmesine üzülerek söylediği sözler yürekleri dağladı. Aslan'ın, "Babamı istiyorum. Üzülüyorum babamın kaybetmesine" diyerek ağladığı anlar izleyicileri duygulandırdı."

Aslan'ın görüntülerine sosyal medyada "Acun Atakan'ı hemen ele", "Kahroldum bu ne?", "Ya çok üzüldüm", İçim parçalandı" gibi yorumlar yapıldı.