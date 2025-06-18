Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda Fransa’ya 71-69 mağlup olduğu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanan maçın ardından Anadolu Ajansı’na konuşan Türkoğlu, mağlubiyete rağmen sahada ortaya konan mücadeleden memnun olduklarını söyledi.

Türkoğlu, takımın turnuvaya konsantre bir şekilde başladığını belirterek, "Maçı 39 dakika boyunca iyi götürdüler. İlk maçın heyecanı, top kayıpları ve kaçan faullere rağmen oyunun kontrolü bizdeydi. Son periyottaki küçük detaylar maçı kaybetmemize sebep oldu." dedi.

“Fransa gibi güçlü bir rakibe karşı böyle oynamak gurur verici”

Takımı tebrik eden Türkoğlu, “Fransa gibi olimpiyat ikincisi bir takıma karşı farklı bir mağlubiyet alabilirdik. Ama oyuncularımız çok iyi mücadele etti, konsantre geldiler ve bu sahaya yansıdı. 14 faul kaçırmak ve yapılan top kayıpları bu tür rakipler karşısında dezavantaj yaratıyor. Ancak bu maçtan ders çıkararak yarınki İsviçre maçına hazırlanmalılar.” ifadelerini kullandı.

“Kızlarımızın başarısı için herkes burada”

Turnuvanın zorlu atmosferine dikkat çeken Türkoğlu, A Milli Kadın Takımı’nın önünde İsviçre ve ev sahibi Yunanistan’la zorlu maçlar olduğunu hatırlattı. Genç bir kadroya sahip olduklarını belirten Türkoğlu, “Bugün gurur duyulacak bir oyun oynadılar. Aynı zihniyetle çıkarlarsa, yarın çok daha farklı bir sonuç alabiliriz.” diye konuştu.

Yönetim kurulu üyeleri Gülşah Akkaya ve Bahar Çağlar Ökten ile birlikte takımı yalnız bırakmadıklarını belirten Türkoğlu, "Diğer yöneticilerimiz de Yunanistan’a gelecek. Herkesin tek amacı; milli takımımızın başarılı olması. İnşallah İsviçre karşısında galibiyet alarak hedefimize doğru ilk adımı atarız." diyerek sözlerini tamamladı.