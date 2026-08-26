2026’nın En Çok Satan Elektrikli Otomobilleri Belli Oldu! Zirvede Büyük Sürpriz Yok

Türkiye’de elektrikli otomobillere olan ilgi 2026 yılında da artmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre yılın ilk 7 ayında elektrikli otomobil pazarında Togg T10X zirvede yer aldı.

T10X, Ocak-Temmuz döneminde 14 bin 844 adet satış gerçekleştirerek elektrikli otomobil kategorisindeki liderliğini sürdürdü. Togg’un ikinci modeli T10F ise 11 bin 4 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında 8 bin 602 adetle KG Mobility Torres EVX, dördüncü sırasında ise 8 bin 29 adetle MINI Countryman bulundu.

Elektrikli otomobil satışlarında SUV ve crossover modellerin ağırlığı da dikkat çekti. İlk 10’daki modellerin büyük bölümünün SUV veya crossover gövde tipine sahip olması, Türkiye’de elektrikli araç tercihinde bu sınıfların öne çıktığını gösterdi.

Listenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Tesla Model Y oldu. Model, yılın ilk 7 ayında 4 bin 88 adet satışla 7. sırada yer aldı.

İşte 2026 yılının ilk 7 ayında Türkiye’de en çok satan 10 elektrikli otomobil...