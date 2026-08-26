2026’nın En Çok Satan Elektrikli Otomobilleri Belli Oldu! Zirvede Büyük Sürpriz Yok

Türkiye’de elektrikli otomobillere olan ilgi 2026 yılında da artmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre yılın ilk 7 ayında elektrikli otomobil pazarında Togg T10X zirvede yer aldı.
T10X, Ocak-Temmuz döneminde 14 bin 844 adet satış gerçekleştirerek elektrikli otomobil kategorisindeki liderliğini sürdürdü. Togg’un ikinci modeli T10F ise 11 bin 4 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı.
Listenin üçüncü sırasında 8 bin 602 adetle KG Mobility Torres EVX, dördüncü sırasında ise 8 bin 29 adetle MINI Countryman bulundu.
Elektrikli otomobil satışlarında SUV ve crossover modellerin ağırlığı da dikkat çekti. İlk 10’daki modellerin büyük bölümünün SUV veya crossover gövde tipine sahip olması, Türkiye’de elektrikli araç tercihinde bu sınıfların öne çıktığını gösterdi.
Listenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Tesla Model Y oldu. Model, yılın ilk 7 ayında 4 bin 88 adet satışla 7. sırada yer aldı.
İşte 2026 yılının ilk 7 ayında Türkiye’de en çok satan 10 elektrikli otomobil...
Satış: 14.844 adet
2026 yılının ilk 7 ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil Togg T10X oldu. Yerli elektrikli SUV, Ocak-Temmuz döneminde 14 bin 844 adetlik satışa ulaştı.
T10X, elektrikli otomobil listesinin zirvesinde yer almasının yanı sıra tüm yakıt türlerinin değerlendirildiği genel otomobil satışlarında da 6. sırada bulunuyor.
Satış: 11.004 adet
Listenin ikinci sırasında yine Togg’un bir modeli bulunuyor. T10F, yılın ilk 7 ayında 11 bin 4 adetlik satış gerçekleştirdi.
T10F’nin de ilk iki sırada yer almasıyla Togg, elektrikli otomobil pazarında zirveyi iki modeliyle domine etti. T10X ve T10F’nin toplam satışı 25 bin 848 adede ulaştı.
Satış: 8.602 adet
KG Mobility Torres EVX, 8 bin 602 adetlik satışla elektrikli otomobil pazarında üçüncü sıraya yerleşti.
Geniş gövdesi ve SUV tasarımıyla öne çıkan Torres EVX, Togg’un iki modelinin ardından listenin en güçlü modellerinden biri oldu.
Satış: 8.029 adet
MINI Countryman, Ocak-Temmuz 2026 döneminde 8 bin 29 adet satılarak listenin dördüncü sırasında yer aldı.
Kompakt SUV karakterini elektrikli motor teknolojisiyle birleştiren Countryman, özellikle şehir kullanımına yönelik elektrikli otomobil arayan tüketicilerin tercih ettiği modeller arasında bulunuyor.
Satış: 4.494 adet
Opel Frontera, 4 bin 494 adetlik satışla 2026’nın ilk 7 ayında en çok satan elektrikli otomobiller arasında beşinci oldu.
Kompakt SUV sınıfında yer alan model, elektrikli otomobil pazarındaki güçlü SUV talebinden yararlanarak ilk 5 içerisinde kendisine yer buldu.
Satış: 4.229 adet
Volvo EX30, yılın ilk 7 ayında 4 bin 229 adetlik satış gerçekleştirdi ve listenin altıncı sırasında yer aldı.
Volvo’nun kompakt elektrikli SUV modeli, Tesla Model Y’nin de önünde bulunarak markanın Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarındaki konumunu güçlendirdi.
Satış: 4.088 adet
Tesla Model Y, 4 bin 88 adetlik satışla listenin yedinci sırasında yer aldı.
Bir dönem elektrikli otomobil pazarının en dikkat çeken modellerinden biri olan Model Y’nin 2026’nın ilk 7 ayında 7. sırada bulunması dikkat çekti. Togg’un iki modeliyle zirvede yer alması, Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki rekabetin değiştiğini ortaya koydu.
Satış: 2.852 adet
Citroen C3 Aircross, Ocak-Temmuz döneminde 2 bin 852 adet satış gerçekleştirdi.
Kompakt SUV sınıfındaki model, elektrikli otomobil satışlarında ilk 10’a girerek Citroen’in listede yer alan modellerinden biri oldu.
Satış: 2.474 adet
BMW X1, yılın ilk 7 ayında 2 bin 474 adetlik satışla dokuzuncu sırada yer aldı.
Premium SUV sınıfındaki X1, elektrikli otomobil pazarında ilk 10’a girerek BMW’nin de listede temsil edilmesini sağladı.
Satış: 2.018 adet
Listenin 10. sırasında Citroen C3 bulunuyor. Model, Ocak-Temmuz 2026 döneminde 2 bin 18 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi.
C3’ün ilk 10’a girmesiyle Citroen, elektrikli otomobil satışlarında iki farklı modelle listeye dahil oldu.