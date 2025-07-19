Kulübün resmi açıklamasında, “Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ismi Fenerbahçe Erkek Basketbolu ile özdeşleşmiş olan takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır” denildi.

Fenerbahçe Tarihine Adını Yazdırdı

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar iki EuroLeague Final Four başarısı, yedi Türkiye Ligi şampiyonluğu, beş Türkiye Kupası, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Melih Mahmutoğlu, kulüp tarihinin en önemli figürlerinden biri haline geldi.

Yeni sezonda da takım kaptanı olarak sahaya çıkacak olan Mahmutoğlu için yapılan açıklamada, “Bu anlaşmanın kulübümüze ve kaptanımıza hayırlı olmasını diliyor, yeni sezonda zaferlerle dolu bir yıl temenni ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Melih Mahmutoğlu’nun takımda kalması, taraftarlar arasında büyük memnuniyetle karşılandı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı, hem saha içindeki liderliği hem de kulübe olan bağlılığıyla örnek bir sporcu olmayı sürdürüyor.