Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle video mesaj yayımladı. Erdoğan, “Rabbimize bizleri bir Kurban Bayramı’na daha sağlıkla, huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamdediyoruz. Kurban Bayramı’nın ailelerimize, milletimize, İslam alemini ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramlar millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir. Kurban Bayramı özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zamandır. 6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramı’nın vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini inşallah daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha asrın felaketinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın canımızı rahmetle yad ediyor, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum” dedi.

‘TÜM ENERJİMİZİ TÜRKİYE’Yİ BÜYÜTMEYE HASREDECEĞİZ’

Erdoğan, depremin yaralarını sarmak ve depremzedeleri en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için çalıştıklarını söyleyerek, “Geride bıraktığımız seçim döneminde de bu hassasiyetimizi koruduk. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi sık sık ziyaret etmek suretiyle hem acılarını paylaştık hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettik. İnşa ve ihya faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah ekim, kasım ayları itibarıyla peyderpey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk 1 sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte artık ülkemizin sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkanına kavuştuk. Bundan sonra tüm enerjimizi ve vaktimizi Türkiye’yi büyütmeye, milletimizin taleplerini karşılamaya hasredeceğiz. Buradan bir kez daha verdikleri güçlü destekle 2 bayram arasında bizlere 2 demokrasi bayramı yaşatan aziz milletimin tüm fertlerine, yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKEMİZ ALTIN DEĞERİNDE BİR 5 SENE DAHA KAZANMIŞTIR’

Erdoğan, Türkiye’nin en kritik seçimlerinden birini demokrasi şöleni içerisinde yüzde 90’a varan rekor katılım oranıyla bütün dünyada gıptayla izlenen bir atmosferde başarıyla gerçekleştirdiğine işaret ederek, “Seçimlerin kazananı tartışmasız bir şekilde 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye’dir. Ülkemiz aynı zamanda hizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla ve reformlarla dolu dolu geçireceği altın değerinde bir 5 sene daha kazanmıştır. Biz de milletimizin güvenine layık olabilmek adına Kabinemiz ve İttifak ortaklarımızla birlikte omuz omuza çalışacağız. 29 Mayıs sabahı itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılımızı bir hayal olmaktan çıkarıp, Allah’ın izniyle gerçeğe dönüştüreceğiz. Amacımız; milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde cumhuriyetimizin yeni yüzyılını her açıdan yeni bir dönemin, yepyeni bir şahlanışın, yeni bir toplumsal mutabakatın miladı haline dönüştürmektir. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Kadromuzu oluşturduk. Hedeflerimizi belirledik. İnşallah milletimizin çizdiği istikamette yürüyerek Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi gelecek 5 sene boyunca yine aşkla çalışacak, eser ve hizmet siyasetimizden asla taviz vermeyeceğiz. ‘Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin’ diyorum. Hac farizasını yerine getirme niyetiyle şuan kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Erdoğan, Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yola çıkan tüm vatandaşlardan trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istedi.