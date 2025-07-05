Çubuk Belediyesi, geleneksel sünnet organizasyonunun bu yılda sürdüğünü açıkladı. Belediye, ''Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, bu yıl da coşku, sevinç ve dayanışma içinde gerçekleştirildi!'' dedi.

Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda;

''Geleneksel Sünnet Şölenimizde Büyük Buluşma! Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, bu yıl da coşku, sevinç ve dayanışma içinde gerçekleştirildi! Belediye Başkanımız Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Satılmış Ezandemir, siyasi partilerin temsilcileri ve Çubuk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nevzat Kılınç sünnet olan evlatlarımız ve kıymetli aileleriyle bir araya gelerek hem mutluluklarına ortak oldu hem de hediyelerini takdim etti. Çocuklarımızın heyecanı yüzlerinden okunurken, toplumumuzun birlik ve beraberliği bir kez daha güçlendi. Başkanımız, bu güzel geleneği yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, katılım sağlayan tüm ailelere teşekkür etti. İşte o anlamlı günden renkli kareler…'' açıklamasına yer verildi.

🎉 Geleneksel Sünnet Şölenimizde Büyük Buluşma! 🧿



Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni,

bu yıl da coşku, sevinç ve dayanışma içinde gerçekleştirildi! 👏



Belediye Başkanımız Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Satılmış… pic.twitter.com/tt85ejbVRe — Çubuk Belediyesi (@cubukbelediyesi) July 4, 2025