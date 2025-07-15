Transfer dönemlerinde adeta futbolcu değirmeni gibi çalışan ve borç batağına saplanan Karşıyaka’da, artık pahalı transferler yerine altyapıya ve sistem odaklı futbola dayalı bir yapı inşa edilecek.

“Sistem Başarıyı Getirecek”

Tecrübeli teknik adam Burhanettin Basatemür, “Yeni bir sistem, yeni bir yapılanmayla yola çıkıyoruz. Artık oyuncu isimlerine değil, doğru işleyen bir düzene odaklanacağız. Sistem başarıyı getirecek. Karşıyaka çok büyük bir camia. Bu yapının içinde mücadele edebilecek karakterli, başarıya aç futbolcuları kadromuza katacağız” dedi.

Basatemür, Karşıyaka'nın potansiyeline inandığını vurgulayarak, altyapıdan da 17-19 yaş aralığındaki futbolcuları A takıma dahil edeceklerini söyledi.

"Kulübü Koruyarak Hareket Edeceğiz"

Yönetimi zorlamayan, sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Basatemür, “Karşıyaka’ya cebinden para ve emek verenleri yormayacağız. Takip ettiğimiz genç ve vitrine çıkabilecek oyuncular var. 3. Lig seviyesinde oyuncular bazen tereddüt edebiliyor ama Karşıyaka’nın büyüklüğünü bilen bu kulübe gelmek isteyecek” şeklinde konuştu.