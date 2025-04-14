Olayın sosyal medyada gündem olmasının hemen ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sivas İl Müdürlüğü ekiplerinin, emniyet birimleriyle tam koordinasyon içinde hızlı bir şekilde çalışma başlattığı ifade edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda ilgili şahsın adresi kısa sürede belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonla kadın gözaltına alınırken, görüntülerde yer alan bebek ise korunma altına alındı.

Bebek Devlet Korumasına Alındı

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayla ilgili yapılan açıklamada, bebeğin güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak derhal devlet korumasına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bakanlık yetkilileri, çocuğun tüm ihtiyaçlarının karşılanması ve psikolojik desteğin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını duyurdu.

Yasal Süreç Takip Ediliyor

Açıklamanın devamında, mahrem görüntülerin kamuya açık şekilde paylaşılmasının hem çocuk haklarına hem de toplumsal değerlere aykırı olduğuna dikkat çekilerek, “Şahıs hakkında yasal süreç başlatılmış olup, tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuyla ilgili hukuki sürecin tüm detayları Bakanlığımız tarafından titizlikle ve hassasiyetle takip edilecektir.” denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü tehdit eden her türlü davranışa karşı sıfır tolerans politikası izlemeye devam edeceklerini vurgularken, benzer olaylara karşı kamuoyunun duyarlılığının ve ihbar mekanizmalarının etkin bir şekilde işlemesinin önemine de dikkat çekti.