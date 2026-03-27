Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nun kontrollü yıkımı sırasında duvar çöktü. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı aramada enkazda kalan olmadığı belirlendi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Altındağ ilçesinde Ankara Stadyumu inşaatının bitişiğinde bulunan Atatürk Spor Salonu'nda meydana geldi. Spor salonunda gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında duvar çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında mahsur kalanların olma ihtimali üzerine özel eğitimli köpeklerle arama çalışması yaptı. Yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ekipler, arama çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı. (DHA)