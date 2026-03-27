Ülkemizde özellikle orta gelir seviyesinin günlük yaşamda her sektörde başına tüketim ile alakalı sorunlar çıkabiliyor. Sorunların çözüm noktasında ise tüketici ile üretici veya kamu arasında en önemli köprüyü Dernek, Cemiyet ve Sivil Toplum Kuruluşları oluşturuyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; bu bağlamda Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, Türkiye’de tüketici hareketinin tarihsel gelişiminden günümüzde yaşanan sorunlara kadar geniş bir çerçevede önemli değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik koşulların ağırlaşmasının tüketicinin hak arama mücadelesini zorlaştırdığını belirten Kılıç, e-ticaretten bankacılık kesintilerine, denetim eksikliğinden örgütsüzlüğe kadar birçok alanda yapısal sorunlar bulunduğuna dikkat çekti. Kılıç’a göre, mevcut tablonun değişmesi için en kritik adım ise tüketicinin bilinçlenmesi ve örgütlü hareket etmesi.

“TÜKETİCİ MÜCADELESİ YASA OLMADAN BAŞLADI”

Türkiye’de tüketici hakları mücadelesinin yasal düzenlemelerden önce başladığını hatırlatan Kılıç, sürecin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti: “Tüketici kanununun bile ortada olmadığı bir dönemde hak arama mücadelesi başlamış” diyen Kılıç, derneğin 18 Ocak 1991’de Ankara’da kurulduğunu ifade etti.

Derneğin bugün Türkiye genelinde yaygın bir yapıya ulaştığını belirten Kılıç, “Yirmi yerde temsilcilikler, binlerce üye, milyonlarca gönüllüyle tüketici hareketine ivme kazandırmaya çalışıyoruz.” dedi.

Ayrıca derneğin ulusal ve uluslararası birçok yapının oluşumunda öncü rol üstlendiğini söyleyen Kılıç, tüketici örgütlenmesinin gelişmesinde önemli katkılar sunduklarını vurguladı.

“BAĞIMSIZLIK EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ”

Derneğin hiçbir siyasi ya da ticari yapı ile ilişkisi olmadığını özellikle vurgulayan Kılıç, güvenilirliğin temelinde bu bağımsızlığın yattığını söyledi: “Hiçbir siyasi partiyle ilişkimiz olmadığı gibi hiçbir ticari kuruluşla da bağımız yok. Sponsorluk ilişkisi kurmayız. Gücümüz bağımsızlığımızdan geliyor.”

“TÜRKİYE TÜKETİCİ HAKLARINDA GERİDE”

Türkiye’nin tüketici hakları açısından uluslararası standartların gerisinde kaldığını ifade eden Kılıç, mevcut tabloyu şu sözlerle özetleyerek, “Dünyayla kıyaslarsanız çok iyi bir noktada değiliz.” diye kaydetti. En önemli sorunlardan birinin örgütsüzlük olduğunu belirten Kılıç, “Derneklerin toplam üye sayısı yüz bini bulabilir. Bu da ciddi bir örgütsüzlüğü ortaya koyuyor.” dedi. Kılıç, tüketici örgütlerinin büyük ölçüde kendi imkânlarıyla ayakta durduğunu da vurgulayarak, “Birçok dernek gelirini üyelerinin cebinden karşılıyor” ifadelerini kullandı.

