Bugün gerçekleşen Vernal Equinox (bahar ekinoksu) ile birlikte, dünya genelinde gece ve gündüz süreleri yaklaşık olarak eşitlendi. Güneş ışınları Ekvator’a dik açıyla düşerke, bu astronomik olay Kuzey Yarımküre’de baharın başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Kuzey Yarımküre’de bahar başladı

21 Mart’tan itibaren Kuzey Yarımküre’de günler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak. Uzmanlara göre bu tarihten sonra sıcaklıklarda kademeli artış beklenirken doğada canlanma hız kazanacak. Ağaçlar tomurcuklanacak, çiçekler açacak ve tarımsal faaliyetler yoğunlaşacak.

Güney Yarımküre’de sonbahar başlangıcı

Aynı anda Güney Yarımküre’de ise mevsimler tersine işliyor. 21 Mart, bu bölgede sonbaharın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Günler kısalırken geceler uzamaya başlıyor.

Kültürel ve tarihsel önemi

Bahar ekinoksu, tarih boyunca birçok kültürde özel bir yere sahip oldu. Pek çok toplumda yeniden doğuşun ve doğanın uyanışının sembolü olarak kabul edilen bu tarih, çeşitli kutlamalara ve ritüellere de sahne oluyor.

Doğanın dengesine işaret

Bilim insanları, ekinoksun Dünya’nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki hareketinin bir sonucu olduğunu belirtiyor. Bu olay, gezegenin doğal dengesini ve mevsim döngüsünü anlamak açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Baharın ilk günü olarak kabul edilen 21 Mart, hem bilimsel hem de kültürel anlamda yeni başlangıçların simgesi olmayı sürdürüyor.