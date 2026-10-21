YENİ Parti ile Yenilik Partisi arasında yaşanan isim benzerliği tartışması, Anayasa Mahkemesine taşındı. Yenilik Partisi’nin başvurusu üzerine başlayan hukuki süreçte, YENİ Parti’nin adının ve rumuzunun geçersiz sayılması talebi değerlendirilecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında iki parti arasındaki isim uyuşmazlığını ele alacak. Görüşmede, YENİ Parti’nin adının ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve bu bilgilerin siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebi incelenecek.

İsim değişikliği için süre verilmişti

Yenilik Partisi, iki partinin adları arasındaki benzerliğin kamuoyunda karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu.

Başvuruyu inceleyen Başsavcılık, YENİ Parti’ye adını değiştirmesi için 18 Eylül’e kadar süre tanımıştı. Ancak bu tarihe kadar parti tüzüğünde isim değişikliğine yönelik bir düzenleme yapılmayınca dosya Anayasa Mahkemesine gönderildi.

AYM’den ek süre kararı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, dosyayı ilk olarak 29 Eylül’de gündemine aldı. Yapılan değerlendirmede, YENİ Parti’ye hukuki savunmasını hazırlayarak sunabilmesi için bir aylık ek süre verilmesine karar verildi.

Partinin savunmasını Yüksek Mahkemeye sunmasının ardından dosya yeniden Genel Kurulun gündemine alındı.

YENİ Parti’nin adı değişecek mi?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun 21 Ekim Çarşamba günü yapacağı toplantıda, YENİ Parti’nin adı ve rumuzunun yasal düzenlemelere uygunluğu değerlendirilecek.

Mahkemenin başvuruyu kabul edip etmeyeceği merak konusu olurken, verilecek kararın YENİ Parti’nin adı ve rumuzuna ilişkin sürecin geleceğini belirlemesi bekleniyor. Ancak karar açıklanmadan partinin adının değişeceği ya da mevcut rumuzunun kaldırılacağı yönünde kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.