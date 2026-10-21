Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışları üzerinden iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Çaydan kahveye, makarnadan salçaya kadar birçok üründeki fiyat değişimini paylaşan Tanal, “Bu bir nasip değil, tercihtir” diyerek tepki gösterdi.

“Halkın sofrasındaki ekmek küçülüyor”

İktidarın ekonomik büyüme söylemlerine karşı vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çeken Tanal, temel ihtiyaçların bile erişilmesi zor hale geldiğini savundu.

Tanal’ın paylaştığı fiyat karşılaştırmasına göre çay 165 TL’den 390 TL’ye, kahve 44 TL’den 105 TL’ye, makarna 25 TL’den 53 TL’ye, salça ise 39 TL’den 82 TL’ye yükseldi. Tanal, bu ürünlerdeki artışların yüzde 110 ile yüzde 138 arasında olduğunu belirtti.

“Maaşlar eridi, alım gücü bitti”

Yanlış ekonomi politikalarının bedelini işçi, memur ve emeklilerin ödediğini ifade eden Tanal, maaşların alım gücünün düştüğünü vurguladı.

Tanal, açıklamasında halkın önceliğinin siyasi tartışmalar değil, mutfaktaki geçim mücadelesi olduğunu belirterek, “Halkın gündemi saraylar değil, mutfaktaki boş tencerelerdir” ifadelerini kullandı.