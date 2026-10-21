Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, hafta sonu düzenlenen eylemler sırasında şiddet olaylarının yaşandığı Lille kentini ziyaret etti. Darmanin, Lille Adli Mahkemesi'nde yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin eylemleri kapsamındaki şiddet olaylarına karşı adaletin verdiği yanıttan memnun olduğunu söyledi. 17 Ekim'de başlayan eylemlerde yağmalama olaylarına karışan 149 şüphelinin tutuklandığını kaydeden Darmanin, savcıların talimatlarına uygun olmayan tüm mahkeme kararlarını temyize taşımalarını istediğini aktardı.

Kaynak: DHA