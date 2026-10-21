ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mora Namdar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray'ın sanal medya hesabındaki 'Trump yönetimi, tarihteki herhangi bir yönetimden daha hızlı bir tempoda ve daha fazla vize iptal etti. Vizeye sahip yabancı uyruklu kişilerin yasaları ihlal etmesi veya ulusal güvenliği tehdit etmesi durumunda, buna kesinlikle sıfır tolerans gösterilir' iletisini paylaştı. Namdar bu iletiyle '300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor. Vize sahiplerinin Amerikan yasalarına saygı göstermesi gerekiyor aksi takdirde ABD'ye seyahat etme ayrıcalığını kaybedecekler' ifadelerini de kullandı.

Kaynak: DHA