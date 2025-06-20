Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in başrol oyuncularından Sinem Ünsal, tatil dönüşü havalimanında görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünsal, dizideki rol arkadaşı Ozan Akbaba hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünsal, "Birbirimizin dilini çözdük" diyerek, ekran partneriyle yakaladıkları uyuma vurgu yaptı.

Sezon finalinde yayınlanan öpüşme sahnesiyle gündeme gelen ikilinin arasında gelişen duygusal yakınlık, izleyicilerin ve sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekmişti. Bu sahnelerin ardından çıkan kıskançlık iddialarına da açıklık getiren Ünsal, “Eşlerimizle birlikte sık sık vakit geçiriyoruz. Aramızda samimi, sağlıklı bir arkadaşlık var” ifadelerini kullandı.

Uzak Şehir Yeni Sezon İçin Hazırlıkta

11 Kasım 2024’te yayın hayatına başlayan Uzak Şehir, kısa sürede dikkat çeken yapımlar arasında yerini aldı. Güçlü senaryosu ve oyunculuk performanslarıyla öne çıkan dizi, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Sezon finalini 2 Haziran 2025’te yapan dizi, yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Başrollerde yer alan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın uyumu, dizi takipçileri tarafından sıkça övülüyor. Sosyal medyada da sıkça konuşulan ikilinin başarılı sahne performansları, Uzak Şehir’in başarısında kilit rol oynuyor.