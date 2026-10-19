ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müzakere sürecinin sürdüğünü aktaran Trump, 'Rusya konusundaki kararım çok basit. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta barış müzakerelerini yürütüyorum ve aptalca bir şekilde Rusya'yı müzakere masasından uzaklaştıracak hiçbir şey yapmak istemiyorum. Büyük bir ilerleme kaydediliyor ve buna mevcut rehine müzakereleri de dahil! Söz konusu belgeyi şu anda imzalamak buna yol açar; onu daha sonra ya da istediğim zaman imzalayabilirim' ifadelerini kullandı.

'RUSYA, İRAN'A YARDIM ETMİYOR'

Rusya'nın İran ile ilişkilerine de değinen Trump, 'Belki de daha önemlisi Rusya, yapabileceğinin aksine İran'a yardım etmek için çok az şey yapıyor, hatta hiçbir şey yapmıyor. Aptal insanlar araya girmediği sürece bunu bu şekilde tutmak istiyorum ve tutacağım' değerlendirmesinde bulundu.

'İKİ YIL ÖNCE ŞİMDİ YAPABİLECEĞİNDEN DAHA İYİ BİR ANLAŞMA YAPABİLİRDİ'

Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere yönelik saldırılarını ve Zelenskiy'i eleştiren Trump, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Zelenskiy, bu saldırıların ABD dahil küresel dizel piyasalarına ciddi şekilde zarar verdiğini bilerek Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef alıyor. Çiftçiler, besiciler ve her türlü işletme bundan büyük zarar görüyor ancak Rusya buna rağmen dünyaya düşük fiyattan milyonlarca varil dizel gönderiyor. Zelenskiy bunu umursamıyor ve açıkçası Avrupa'nın kendisine verdiği ile sahtekar Joe Biden'ın geçmişte verdiği tüm paralarla birlikte bu savaşı bitirmek istemiyor, muhtemelen hiçbir zaman da istemedi. İki yıl önce şimdi yapabileceğinden daha iyi bir anlaşma yapabilirdi. Ülkesi harabe halinde, topraklarının büyük bir kısmı kaybedildi, denizleri ve okyanusları yok oldu, erkek nüfusu azaldı, yaralandı veya öldü. Bu savaşın bitmesini istiyorum!'