İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'ı haritadan silme' açıklamasına sanal medya hesabından cevap verdi. Pezeşkiyan, 'İran'ı haritadan silme yanılsaması, tarih yazan bir milletin iradesi karşısındaki çaresizliği ve acizliği gösteriyor. Tehditler ve terör İran halkını daha da birleştiriyor' dedi.

Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılmasıyla ilgili ise 'Hürmüz Boğazı, İran topraklarına saldıranlar hariç tüm ülkelerin gemilerine açıktır. Tehditlere sahada perişan edici şekilde yanıt vereceğiz' değerlendirmesinde bulundu.