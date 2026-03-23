Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait rekreasyon alanları, Ramazan Bayramı süresince yoğun ziyaretçi aldı. Başkentte bayramını geçiren vatandaşların yanı sıra şehir dışından gelen ziyaretçiler de park ve mesire alanlarını tercih etti.

Özellikle Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı ile Hacıkadın Kent Ormanı, bayram boyunca en çok ilgi gören noktalar arasında yer aldı. Söz konusu alanlarda ziyaretçilerin piknik yaptığı, yürüyüş ve çeşitli açık hava aktiviteleri gerçekleştirdiği gözlendi.

Bayram tatilini dışarıda değerlendiren aileler, çocuklarıyla birlikte oyun alanlarında vakit geçirdi. Gün boyunca süren yoğunluk nedeniyle rekreasyon alanlarında hareketlilik dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait park ve yeşil alanların bayram süresince farklı yaş gruplarından ziyaretçileri ağırladığı, alanların genel olarak dinlenme ve sosyalleşme amacıyla kullanıldığı belirtildi.