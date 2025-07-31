2025/3125 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3125 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.335.000,00 TL 1 Taşıt 34BTF443 Plakalı , 2018 Model , VOLKSWAGEN Marka , Passat 3C Tipli ,

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 13:50

(İİK m.114/4)