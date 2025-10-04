(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2023/125 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/125 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Keçiören İlçesi, Atapark Mahallesi, 1291. Sokak, 41 kapı numaralı Alperen Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 10 nolu mesken tapu kaydında; Atapark Mahallesi, 31073 Ada, 6 Parsel, 883,00 m² Yüzölçümlü, 44/883 Arsa Paylı, Zemin Kat, 10 Nolu Mesken nitelikli taşınmazın; ayrık nizam betonarme karkas yapı tarzında 3 bodrum+zemin+3 normal kat olarak inşa edildiği, fiili durumda meskenin; antre, koridor, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan müteşekkil olduğu, net kullanım alanının yaklaşık 92,00m², balkonların toplam 17,00m² olduğu, ısınmanın doğalgazlı kat kaloriferli kombi ile sağlandığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI İLE ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 05/12/2024 TARİH, 2024/2083 ESAS, 2024/3012 KARAR SAYILI İLAMI İLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLEREK KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMİŞTİR.

Adresi : Atapark Mahallesi, 1291. Sokak, Alperen Apartmanı, No:41/10Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 883,00 m2

Arsa Payı : 44/883

İmar Durumu : Keçiören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27/03/2025 tarih 1560316 sayılı cevabi yazısı ile; 31073 ada 6 sayılı parselin "Konut Alanı" olarak planlandığı ve yapılaşma koşullarının "Ayrık Nizam, 4 Kat, Taks:0.40, Kaks:1.60" olduğu, 14 Eylül 2012 tarih ve 694 sayılı yapı ruhsatının bulunduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:46

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.