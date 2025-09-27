(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2025/641 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/641 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İli, Keçiören İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi 33066 ada, 22 parsele kain, 551,00m2 yüzölçümlü, 55/551 arsa paylı, zeminkat3 nolu konut vasıflı taşınmazın ana binasında asansör ve otopark alanının bulunduğu, fiili olarak 3 oda, salon, antre-hol, mutfak, banyo, ebevyn banyo, wc ve 2 adet balkondan (her ikisi de cam balkon olarak kapalı olduğu) müteşekkil, ısınma sisteminin kaloriferli ve doğalgazlı kombi ile sağlandığı, meskenin kullanım alanının 81,00m2, ayrıca 5,5m2 balkonu bulunduğu bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Aktepe Mah. Karaçam Sok. No:34/3 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 551,00 m2 Arsa Payı : 55/551 İmar Durumu:Var.

Kıymeti : 2.600.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 13:53 Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 13:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 13:53 Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 13:53

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.