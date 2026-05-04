TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeni ile aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/793 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Çankaya ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, İnkilap Sokak, 5 kapı numaralı İnkılap Apartmanı'nın bulunduğu yere rastlayan 17 nolu iş yeri olarak kullanılan taşınmaz tapu kaydında; Cumhuriyet Mahallesi, 1050 ada, 3 parselde kayıtlı 760,00 m² yüzölçümlü, 24/1044 arsa paylı, çatı kat 17 nolu meskenin bulunduğu binanın; betonarme karkas ve ayrık nizam yapı tarzında 1 bodrum, zemin, 4 normal ve çatı kat olarak inşa edildiği, meskenin; mimari projesinde antre, hol, salon, 2 oda, mutfak, duş, wc ve çepeçevre açık teras bölümlerinden oluştuğu, fiili durumda restoran olarak düzenlenmiş olup kapalı alanları kullanım ihtiyacına göre yeniden düzenlenerek mutfak, depolama alanı, wc ve lavabo bölümleri oluşturulmuş; açık terasın tamamının üzeri (açılır kapanır tente ile) ve çevresi kapatılarak restoranın oturma bölümü olarak düzenlendiği, mimari projesine göre meskenin teras ve duvarlar hariç net kullanım alanı yaklaşık 64,00 m² olup ayrıca yaklaşık 104,00 m² alanlı çepeçevre açık terasının olduğu, fiili durumda mesken içinde tadilatlar yapılmış, açık terası tamamen kapatılarak mesken ile birlikte kullanılır hale getirilmiş olup, fiili durumdaki net kullanım alanının yaklaşık 168,00 m² ölçüldüğü, taşınmazın cafe bar havalandırma tesisi olduğu, Terrace Cafe Bar olarak kullanıldığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi İnkılap Sokak İnkılap Apt. No:5/17 Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 760,00 m2

Arsa Payı : 24/1044

İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/01/2026 tarih ve1564606 sayılı cevabi yazılarında, 1050 ada 3 parselin imar durumunun, 3173 nolu kesin parselasyon planı ile oluşturulduğu, bölge kat nizam planında ayrık nizam 6 katlı merkezi iş alanı, ticaret bölgesi alanında kaldığı, yapı ruhsat tarihinin 27.12.1966 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:45

29/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.