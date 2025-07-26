(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2025/135 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/135 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Mamak İlçesi, General Zeki Doğan Mahallesi, 508. Cadde, 6 kapı numaralı Onur Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 2. kat, 10 nolu mesken tapu kaydında; Ankara İli, Mamak İlçesi, General Zeki Doğan-İmar Mahallesi, 36242 Ada, 1 Parsel, 752,00 m² Yüzölçümlü, 50/752 Arsa Paylı, Kat İrtifaklı, 2. Kat, 10 Nolu Mesken vasıflı taşınmazın bulunduğu binanın; ayrık nizamda betonarme karkas yapı tarzında inşa edildiği, ön cephesinde 4 otoluk açık otopark bulunduğu, 20-25 yıllık olduğu, meskenin; binanın 2. Katında(fiiliyatta 3. Kat) bulunduğu, antre, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve biri mutfak bağlantılı 2 adet açık balkondan müteşekkil olduğu, binada ısınmanın doğalgaz kombili kat kaloriferi ile sağlandığı, meskende doğalgaz sayacı, petek ve kombinin bulunmadığı, meskenin bakımsız olduğu, net kullanım alanının 78,00 m² ve ayrıca balkon alanlarının toplam 14,00 m²olmak üzere toplam alanının 92,00 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ileaçık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : General Zeki Doğan Mahallesi, 508.Cadde, Onur Apartmanı, 2. Kat No:6/10 Mamak/ANKARA

Yüzölçümü : 752,00 m2

Arsa Payı : 50/752

İmar Durumu :Mamak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 10/04/2025 tarih ve 00001209105 sayılı cevabi yazısında;"Ayrık nizamlı, Kat adedi(bodrum hariç):4, Saçak Seviyesi:12.50m, Yola Mesafesi:5.00m" olduğu ve "Konut Alanı" kullanımında kaldığı, Mamak Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü İskan Birimi'nin 28/03/2025 tarih ve 00001208572 sayılı cevabi yazısında; 15/10/2002 tarihve 272 nolu yapı ruhsatının bulunduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.