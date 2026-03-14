2025/613 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/613 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Çankaya ilçesi, İlker Mahallesi, 796. Sokak, 4 numaralı Melek Apartmanı'nın bulunduğu yere rastlayan 1 nolu konut vasıflı taşınmaz tapu kaydında; Mürsel Uluç Mahallesi, 27078 ada, 8 parselde kayıtlı 562,00 m² yüz ölçümlü, 52/562 arsa paylı, 1. bodrum kat 1 nolu konutun bulunduğu binanın; ayrık nizamda, betonarme kargir yapı tarzında bodrum, zemin ve 3 normal kat olarak inşa edildiği, açık otopark alanının bulunduğu, ruhsat tarihine göre 20 yaşında olduğu fiili durumda konutun; antre-hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo ve wc hacimlerinden oluştuğu, ısınmanın kombi sistem ile sağlandığı, faydalı kullanım alanının 77,00 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle İİK 121. MADDEYE GÖRE ANKARA BATI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2013/1883 ESAS SAYILI DOSYASI sebebiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : İlker Mah. 796. Sokak Melek Apt. No:4/1 Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 562,00 m²

Arsa Payı : 52/562

İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.08.2025 tarih ve1415535 sayılı cevabi yazılarında, 27078 ada 8 parselin, 81105 nolu parselasyon planı ile oluşturulduğu, onaylı imar planına göre kullanımının Konut, yapılaşmanın ise TAKS: 0.35, KAKS:1.40, ayrık nizam 4 kat olduğu, yapı ruhsat tarihinin 05/08/2005 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:45

11/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.