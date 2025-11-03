Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası

2025/597 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/597 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Mamak ilçesi, Şahintepe Mahallesi, 650. Sokak, 1 numaralı Çelik Apartmanında yer alan 5 nolu taşınmaz tapu kaydında; Şahintepe Mahallesi, 36502 ada, 3 parselde kayıtlı, 908,00m² yüzölçümlü, 53/908 arsa paylı, 2. kat, 5 nolu konutun bulunduğu bina; ayrık nizam betonarme karkas yapı tarzında 2 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat olarak inşa edildiği, binada açık ve kapalı otopark alanı bulunduğu, fiili durumda; antre-hol, 3 oda, salon, mutfak, kiler, banyo, wc ve 2 balkondan oluştuğu, kombi ve peteklerin takılı olduğu, faydalı kullanım alanı net 110,00m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Şahintepe Mahallesi 650. Sokak Çelik Apartmanı No:1/5 Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 908,00 m2

Arsa Payı : 53/908

İmar Durumu : Mamak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 07/10/2025 tarih 1300031 sayılı cevabi yazıda 1/1000 ölçekli imar durumu yerleşik konut alanı, inşaat tarzı ayrık, kat adedi bodrum hariç 4 kat, saçak seviyesi 12.50m yola mesafesi 5.00m inşaat derinliği arkaya 3.00m kala ruhsat tarihinin 16/12/2004 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Mamak ilçesi, Diriliş Mahallesi, Güldere Caddesi, Toki Küme Evleri 2. Etap, S-7A blokta yer alan 17 nolu taşınmaz tapu kaydında; Diriliş Mahallesi, 52245 ada, 13 parselde kayıtlı, 67.751,00m² yüzölçümlü, 65/67751 arsa paylı, S-7A blok, 4. kat, 17 nolu meskenin bulunduğu bina; ayrık nizam betonarme karkas yapı tarzında 2 bodrum kat + zemin kat + 10 normal kat olarak inşa edildiği, sitede açık ve kapalı otopark alanı bulunduğu, binada 2 adet asansör bulunduğu, fiili durumda; antre-hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve balkondan oluştuğu, ısınma merkezi sistem olduğu, sıcak su için şofbenin takılı olmadığı, faydalı kullanım alanı net 104,00m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Diriliş Mahallesi Güldere Caddesi Toki Küme Evleri 2. Etap S-7A Blok No:S-7A/17 Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 67.751,00 m2

Arsa Payı : 65/67751

İmar Durumu : Mamak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 07/10/2025 tarih 1300031 sayılı cevabi yazıda imar durumu konut, kat adedi bodrum hariç 16 kat, ruhsat tarihinin 31/03/2017 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.100.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi Olup,

İRTİFAK HAKKI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ TRAFO YERİ İÇİN TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 0,01 TL BEDELLE 99 YILLIĞINA İRTİFAK HAKKI - 14/03/2017 TARİH 13440 YEVMİYE

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 11:08

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Mamak ilçesi, Diriliş Mahallesi, Güldere Caddesi, Toki 3. Etap, S-7B blokta yer alan 10 nolu taşınmaz tapu kaydında; Diriliş Mahallesi, 52245 ada, 13 parselde kayıtlı, 67.751,00m² yüzölçümlü, 65/67751 arsa paylı, S-7B blok, 2. kat, 10 nolu meskenin bulunduğu bina; ayrık nizam betonarme karkas yapı tarzında 2 bodrum kat + zemin kat + 10 normal kat olarak inşa edildiği, sitede açık ve kapalı otopark alanı bulunduğu, binada 2 adet asansör bulunduğu, fiili durumda; antre-hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve balkondan oluştuğu, ısınma merkezi sistem olduğu, sıcak su için şofbenin takılı olmadığı, faydalı kullanım alanı net 104,00m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Diriliş Mahallesi Güldere Caddesi Toki 3. Etap S-7B Blok No:S-7B/10 Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 67.751,00 m2

Arsa Payı : 65/67751

İmar Durumu : Mamak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 07/10/2025 tarih 1300031 sayılı cevabi yazıda imar durumu konut, kat adedi bodrum hariç 16 kat, ruhsat tarihinin 31/03/2017 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi Olup,

İRTİFAK HAKKI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ TRAFO YERİ İÇİN TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 0,01 TL BEDELLE 99 YILLIĞINA İRTİFAK HAKKI - 14/03/2017 TARİH 13440 YEVMİYE

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 12:08

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 12:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 12:08

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 12:08

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Mamak ilçesi, Diriliş Mahallesi, Güldere Caddesi, Toki 3. Etap, S-8A blokta yer alan 9 nolu taşınmaz tapu kaydında; Diriliş Mahallesi, 52245 ada, 13 parselde kayıtlı, 67.751,00m² yüzölçümlü, 65/67751 arsa paylı, S-8A blok, 1. kat, 9 nolu meskenin bulunduğu bina; ayrık nizam betonarme karkas yapı tarzında 2 bodrum kat + zemin kat + 10 normal kat olarak inşa edildiği, sitede açık ve kapalı otopark alanı bulunduğu, binada 2 adet asansör bulunduğu, fiili durumda; antre-hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve balkondan oluştuğu, ısınma merkezi sistem olduğu, sıcak su için şofbenin takılı olmadığı, faydalı kullanım alanı net 104,00m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Diriliş Mahallesi Güldere Caddesi Toki 3. Etap S-8A Blok No:S-8A/9 Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 67.751,00 m2

Arsa Payı : 65/67751

İmar Durumu : Mamak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 07/10/2025 tarih 1300031 sayılı cevabi yazıda imar durumu konut, kat adedi bodrum hariç 16 kat, ruhsat tarihinin 31/03/2017 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi Olup,

İRTİFAK HAKKI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ TRAFO YERİ İÇİN TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 0,01 TL BEDELLE 99 YILLIĞINA İRTİFAK HAKKI - 14/03/2017 TARİH 13440 YEVMİYE

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 13:36

22/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.