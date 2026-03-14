2025/29078 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/29078 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.650.000,00
|1
|Taşıt
|06CNP937 Plakalı , 2021 Model , HYUNDAI Marka , TUCSON İX35 D4FEMZ357633 Motor No'lu , TMAJB81AHMJ052818 Şasi No
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:08
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:08
(İİK m.114/4)
