Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi' nin 2025/496 Esas 2025/490 Karar sayılı dosyasında Sanık AHMED SELİM TAMKOÇ hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullandırmak suçundan Kamu davasının durmasına karar verilmiş olup, sanık AHMED SELİM TAMKOÇ (İbrahim ve Sadakat oğlu, 27.04.1991 doğumlu) açık adresinden ulaşılamamış olması, MERNİS adresinin bulunmaması, beyan ettiği cep telefonu numarasına SMS gönderildiği halde yeni bir adres beyanında bulunmaması, karar tebliğinin bu aşamada mümkün olmaması sebebiyle, ilandan itibaren 2 haftalık süre içerisinde İtiraz Kanun yolu açık olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere kararın ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN02313112