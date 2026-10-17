T.C.

ANKARA25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/282 Esas

Mahkememizin 2025/282 esas sayılı dosyasında davalı Necla ÖZTÜRK'e 14/07/2025 tarihli bilirkişi raporu, birleştirme kararı, tensip zaptı ve duruşma tutanağı tebliğ edilemediğinden mahkememizce yapılan adres araştırması sonucu tespit edilen adreslere tebligatların yapılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. Davacılar Soner Recep Geçici ve Erkan Geçici tarafından Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin geriye etkili feshi neticesinde davalılardan Temlik Eden Deniz İhtiyar'ın (yüklenici) diğer davalı arsa sahiplerinden Adem Keskin, Ali Keskin, Alim Keskin, Deniz İhtiyar, Deniz Polat Çakır, Ercan Polat, Erkan Polat, Fatma Keskin, Güley Polat, Gülüzar Polat, Mustafa Zorlu, Necla Öztürk, Perihan Karataş, Salih Keskin, Zülbiye Keskin'in sebepsiz zenginleşmeye dayalı olan alacağının temerrüt tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte arsa payları oranında müşterek ve müteselsilen alınarak temlik alan davacılara verilmesi talepli dava açıldığı, duruşmanın 17/11/2026 tarihine bırakıldığı, HMK 127. maddesi uyarınca ilanen tebliğ tarihinden başlamak üzere 2 haftalık kesin süre içerisinde cevaplarınızı ve varsa delillerinizi bildirmeniz, aksi halde davacıların dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğin yapılmış sayılacağı hususu 14/07/2025 tarihli bilirkişi raporu, birleştirme kararı, tensip zaptı ve duruşma tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.