Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesiyle ilgili davada yargılama sürecinin merakla beklenen karar aşaması tamamlandı. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında beraat ve tahliye kararı verirken Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına mahkûm etti.

Kamuoyunun yakından takip ettiği davada açıklanan hüküm, iki sanık açısından farklı sonuçlar ortaya çıkardı. Kalaycıoğlu hakkındaki beraat kararıyla tahliyesine hükmedilirken Kadayıfçıoğlu için müebbet hapis cezası verildi.

Aleyna Kalaycıoğlu hakkında beraat kararı

Mahkeme, Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin davada Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraatine karar verdi. Kararla birlikte Kalaycıoğlu’nun tahliyesine de hükmedildi.

Davanın sonuçlanmasıyla birlikte Kalaycıoğlu hakkındaki yargılama açısından önemli bir karar açıklanmış oldu. Beraat ve tahliye kararı, davanın öne çıkan gelişmelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Kadayıfçıoğlu’na müebbet hapis

Davada Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında verilen hüküm ise müebbet hapis cezası oldu. Mahkeme, Kadayıfçıoğlu’nu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kararın öne çıkan ayrıntılarından biri, cezada takdiri indirim uygulanmamasıydı. Mahkeme, Kadayıfçıoğlu hakkında hükmettiği müebbet hapis cezasında herhangi bir takdiri indirim yapmadı.