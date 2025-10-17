2025/29159 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/29159 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, PINARBAŞI Mahalle/Köy, 4017 Ada, 15 Parsel, 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Pınarbaşı Mahallesi Zafer İçyer Caddesi Hacı Muharrem Irkın Apartmanı No:19/1 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 1.320.000 m2

Arsa Payı : 50/1320

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Sincan Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göreKonut alanında, ayrık nizam Taks:0.4 Kaks:2.00, 5 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 10:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:38

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.