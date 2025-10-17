Sayı : E.12221663-2024/1014-Ceza Dava Dosyası 14.10.2025

"Kadına Karşı Basit Yaralama" suçundan sanık NECATİ KORKMAZ hakkında yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 15/09/2025 tarih ve 2024/1014 Esas 2025/608 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında; TCK 29. Maddesi uyarınca cezasından 1/4 oranında indirim sebebi yapılarak sanığın neticeten 11 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verildiği ancak; Mahkeme ilamının sanığa tebliğ edilemediği gibi açık adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Mahkememiz ilamının sanığa ilanen tebliğine karar verilmekle hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı;

Tebliğ tarihinden itibaren, CMK'nun 272'nci ve 273'üncü maddeleri uyarınca, yüzüne karşı karar verilenler yönünden tefhimden itibaren 2 hafta içinde, yoklukta karar verilenler yönünden tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutulacak bir tutanakla; yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak; taraf ceza evinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek;

Ankara Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yoluna tabi ve mütalaaya uygun olarak Cumhuriyet savcısı huzuru ile karar verildiği ilanen tebliğ olunur.