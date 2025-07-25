ESAS NO : 2024/519

DAVALI : İZZEDDİN KABES Başpınar Şht. Ertuğrul Kocaer Cad. No:70 D:3 Altındağ/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce UYAP üzerinden yapılan sorgulamada kayıtlı adresinizin bulunmadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Tebliğden itibaren 2 hafta kesin süre içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde, ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde her ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 318. Maddesi gereğince tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz elinizde bulunan delillerinizi dilekçelerinize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer vermek zorunda olduğunuz hususu, Duruşma Günü: 30/09/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.