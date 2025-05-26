ESAS NO : 2022/1516 Esas

MİRASÇI : LİNDA ESEN UĞURLU SİLVESTRE- 44824627524

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Ankara Ankara 45.Noterliğinin 09/12/2011 tarih ve 27610 yevmiye numaralı, düzenleme şeklinde vasiyetname emanete alma tutanağı ekinde bulunan muris Elif Yazıcı'nın 09/12/2021 tarihli "Düzenleme Şeklinde Vasiyetname" başlıklı vasiyetnamesinde; "Öldüğüm tarih itibariyle adıma kayıtlı tüm gayrimenkullerimin, tüm banka hesaplarındaki paralarımın ve sahibi olduğum tüm menkullerimin ev eşyalarımın velhasıl adıma kayıtlı ve kayıtsız olan tüm menkul ve gayrimenkullerimin ölümümden sonra 1954 doğumlu Hasan ve Emine kızı 40528770788 T.C. Nolu TAMAM UĞURLU adına kayıt ve tescil edilmesini ve menkullerimin kendisine verilmesini ve buna göre işlem yapılmasını vasiyet ediyorum. "diye sözlerini bitirdi.

Mahkememizce adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Muris Elif Yazıcı tarafından düzenlenen Ankara 45. Noterliğinin 09/12/2011 tarihli 27610 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetname emanete alma tutanağı ekinde bulunan 09/12/2011 tarihli "Düzenleme Şeklinde Vasiyetname" başlıklı vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere 08/07/2025 günü saat: 10:25'de bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.