

ESAS NO : 2025/716 Esas

DAVALI : BURHAN YILMAZ - 63346265588

Davacı TAZAGOUL YILMAZ tarafından aleyhinize açılan Boşanma davası nedeni ile;

Davacı vekili dilekçesinde özetle; tarafların 2006'da yılında evlendiklerini, bu evliliklerinden üç tane müşterek çocuklarının olduğunu, davalının Kırgızistan'da başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu, bu kadından da iki tane çocuğunun olduğunu, açıkça zina ettiğinin belli olduğunu, sadakatsiz davrandığını, bu nedenlerle tarafların boşanmalarına ve velayete ilişkin karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı BURHAN YILMAZ'a çıkartılan tebligatın bila tebliğ geldiğinden ve yapılan araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden bahisle dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Dava dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap verilmesi , süresinde cevap verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı,savunmanın dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri ile hangi delille ispat edileceğinin bildirilmesi, cevap dilekçesinin verilmesinden sonra süre dolmamış olsa bile ilk itirazların ileri sürülemeyeceği, ihtar olunur. Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliğ edilmiş sayılacağı, Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/01/2026