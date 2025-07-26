1994 yılından bu yana tutuklu bulunan Veysi Aktaş, İmralı Cezaevi’nden tahliye edildi.

Aktaş, "Devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış ve yaklaşık 31 yıl cezaevinde kalmıştı. Son olarak Abdullah Öcalan ile birlikte İmralı Cezaevi'nde kalan Aktaş’ın tahliyesi, ceza süresinin infazının tamamlanmasıyla gerçekleşti.

Veysi Aktaş kimdir?

Veysi Aktaş, 1990’lı yıllarda PKK saflarında faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bir isimdir. 1993 yılında gözaltına alınarak tutuklanan Aktaş, yaklaşık 31 yıl boyunca cezaevinde kaldı. Uzun yıllar farklı cezaevlerinde yattıktan sonra 2015 yılında İmralı Cezaevi’ne sevk edildi. Abdullah Öcalan’ın da bulunduğu İmralı’da kalan Aktaş, kamuoyunda örgütün “İmralı heyeti” olarak adlandırdığı isimlerden biri olarak biliniyordu.