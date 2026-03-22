Özel sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" Gazetecilik faaliyeti, birilerinin hoşuna gitmedi diye suç olmaz. Gazeteci İsmail Arı’nın üç ay önceki videosundan suç çıkarmaya çalışmak, bayram günü Tokat’taki aile ziyaretinde gözaltına aldırmak düşman hukukunun işletilmesidir. İsmail Arı yalnız değildir. Gazetecilik suç değildir."

Gazetecilik suç… — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 22, 2026