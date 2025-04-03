Konya’nın Meram ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi. T.A’nın kullandığı 42 AZC 723 plakalı otomobil, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi Şehir Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen A.Ş’ye (53) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.Ş. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü T.A. ise polis ekibi tarafından gözaltına alındı.