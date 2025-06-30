PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) AKÜ SATIN ALINACAKTIR



ÖSYM Başkanlığı Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Akü mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/933936

1-İdarenin a) Adı : ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI b) Adresi : ÖSYM Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No: 4/D 06800 Bilkent ANKARA Telefon: 444 6796 (OSYM) ÇANKAYA/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 3122988330 - 3122988811 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ÖSYM Başkanlığı Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Akü b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem 657 Adet UPS Akü

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÖSYM Başkanlığı Bilkent Merkez ve Esenboğa e-Sınav Merkezi-ANKARA ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra 90 takvim günü içerisinde sözleşme konusu malın tamamını teslim edecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.07.2025 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ÖSYM Başkanlık Toplantı Salonu Bilkent/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: -IEC 60896-21/22, TS 1352-2 EN 60869-21, TS 1352-3 EN 60869-22 (Teklif edilen ürünlerin sayılan standartlardan en az birine uygunluğunu belirten belgeye sahip olacaktır.)

-Teklif edilen Akülerin EUROBAT (Avrupa akü sertifikasyonu) veya TSE (Türk Standartları -Enstitüsü) belgeli olduğunu gösterir belge ve dokümanlar (Teknik şartnamenin 2.5 maddesine istinaden istenilen belge veya dokümanlardan en az birine sahip olacaktır.)

-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (Akü üreticisi, ithalatçısı ve/veya yüklenici firma, TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olacaktır.)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.