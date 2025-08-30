12 Adet Elektrik Özel Aydınlatma Arıza Müdahale ve Bakım aracının 12 Havalimanına ve 8 Adet De-Icing (Buz Çözücü) Püskürtme aracının 8 Havalimanına sevk edilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1345976

1- İdarenin 1.1. Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560-YENİMAHALLE/ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03122042777 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 09.09.2025 - 14:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı



3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : 12 Adet Elektrik Özel Aydınlatma Arıza Müdahale ve Bakım aracının 12 Havalimanına ve 8 Adet De-Icing (Buz Çözücü) Püskürtme aracının 8 Havalimanına sevk edilmesi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 12 Adet Elektrik Özel Aydınlatma Arıza Müdahale ve Bakım aracının 12 Havalimanına ve 8 Adet De-Icing (Buz Çözücü) Püskürtme aracının 8 Havalimanına sevk edilmesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Erzurum Havalimanı/ERZURUM Kars Harakani Havalimanı/KARS Kayseri Havalimanı/KAYSERİ Konya Havalimanı/KONYA Samsun Çarşamba Havalimanı/SAMSUN Van Ferit Melen Havalimanı/VAN Muş Sultan Alparslan Havalimanı/MUŞ Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı/HAKKARİ Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı/AĞRI Bursa Yenişehir Havalimanı/BURSA Çanakkale Havalimanı/ÇANAKKALE Hatay Havalimanı/HATAY Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı/IĞDIR Isparta Süleyman Demirel Havalimanı/ISPARTA Kastamonu Havalimanı/KASTAMONU Mardin Prof.Dr. Aziz Sancar Havalimanı/MARDİN Nevşehir Kapadokya Havalimanı/NEVŞEHİR Sinop Havalimanı/SİNOP Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı/ŞIRNAK 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 10(On) gündür 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: K1 veya L2 Belgesi

TİO (Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi)



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

