12 Adet Elektrik Özel Aydınlatma Arıza Müdahale ve Bakım aracının 12 Havalimanına ve 8 Adet De-Icing (Buz Çözücü) Püskürtme aracının 8 Havalimanına sevk edilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2025/1345976
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|1.2. Adresi
|:
|Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560-YENİMAHALLE/ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA
|1.3. Telefon numarası
|:
|03122042777
|1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
|2.1. Tarih ve Saati
|:
|09.09.2025 - 14:00
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|:
|Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı
3- İhale konusu hizmet alımının
|3.1 Adı
|:
|12 Adet Elektrik Özel Aydınlatma Arıza Müdahale ve Bakım aracının 12 Havalimanına ve 8 Adet De-Icing (Buz Çözücü) Püskürtme aracının 8 Havalimanına sevk edilmesi
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|:
|12 Adet Elektrik Özel Aydınlatma Arıza Müdahale ve Bakım aracının 12 Havalimanına ve 8 Adet De-Icing (Buz Çözücü) Püskürtme aracının 8 Havalimanına sevk edilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Erzurum Havalimanı/ERZURUM Kars Harakani Havalimanı/KARS Kayseri Havalimanı/KAYSERİ Konya Havalimanı/KONYA Samsun Çarşamba Havalimanı/SAMSUN Van Ferit Melen Havalimanı/VAN Muş Sultan Alparslan Havalimanı/MUŞ Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı/HAKKARİ Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı/AĞRI Bursa Yenişehir Havalimanı/BURSA Çanakkale Havalimanı/ÇANAKKALE Hatay Havalimanı/HATAY Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı/IĞDIR Isparta Süleyman Demirel Havalimanı/ISPARTA Kastamonu Havalimanı/KASTAMONU Mardin Prof.Dr. Aziz Sancar Havalimanı/MARDİN Nevşehir Kapadokya Havalimanı/NEVŞEHİR Sinop Havalimanı/SİNOP Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı/ŞIRNAK
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihinden itibaren 10(On) gündür
|3.5. İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:
|K1 veya L2 Belgesi
TİO (Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi)
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.