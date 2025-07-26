MSB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan, İskenderun’da devam eden temel askerlik eğitimi sırasında rahatsızlanarak önce Birinci Basamak Muayene Merkezinde tedavi altına alındı. Durumlarının kötüleşmesi üzerine hastaneye sevk edilen iki asker, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk otopsi raporuna göre, her iki askerin de ölüm nedeni aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon) sonucu kandaki sodyum dengesinin bozulmasına bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği olarak belirlendi.

Hastanede tedavileri süren beş askerimizin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili olarak idari tahkikat başlatıldığını da duyurdu.

Şehit olan kahraman Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri camiasına başsağlığı diliyoruz.