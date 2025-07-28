2026'nın İlk 6 Ayı İçin Üçlü Zam Talebi

Memur-Sen, 2026 yılı birinci 6 ayı için şu üç talepte bulundu:

Taban aylığa 10 bin TL net artış

Yüzde 10 refah payı

Yüzde 25 oransal zam

Sendika, bu taleplerin kamu çalışanlarının alım gücünü korumak ve refah seviyesini artırmak amacıyla hazırlandığını vurguladı.

İkinci 6 Ayda Yüzde 20 Zam Talebi

2026'nın ikinci yarısı için ise Memur-Sen, kamu çalışanlarına yüzde 20 oranında maaş zammı yapılmasını istedi. Sendika, bu zammın enflasyon karşısında eriyen maaşları telafi edecek düzeyde olması gerektiğini savundu.