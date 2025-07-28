2026'nın İlk 6 Ayı İçin Üçlü Zam Talebi
Memur-Sen, 2026 yılı birinci 6 ayı için şu üç talepte bulundu:
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Taban aylığa 10 bin TL net artış
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Yüzde 10 refah payı
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Yüzde 25 oransal zam
Sendika, bu taleplerin kamu çalışanlarının alım gücünü korumak ve refah seviyesini artırmak amacıyla hazırlandığını vurguladı.
İkinci 6 Ayda Yüzde 20 Zam Talebi
2026'nın ikinci yarısı için ise Memur-Sen, kamu çalışanlarına yüzde 20 oranında maaş zammı yapılmasını istedi. Sendika, bu zammın enflasyon karşısında eriyen maaşları telafi edecek düzeyde olması gerektiğini savundu.
Kaynak: DHA