Olay, Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta oynayan çocuklar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek ailelere sıçradı. Çocukların durumu ailelerine anlatmasının ardından taraflar bir araya geldi.

İki aile arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kontrolden çıkarak taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallede büyük panik yaşanırken, olayda 1’i kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Jandarma geniş güvenlik önlemi aldı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri de incelemelerin ardından morga götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, taraflar arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için mahallede ve hastane çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındığını açıkladı. Soruşturma devam ediyor.