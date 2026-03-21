Kaza, saat 22.30 sıralarında Yalnızbağlar Mahallesi 1 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Furkan İşçi idaresindeki 58 ACS 861 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan İsmail Şimşek yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan sürücü Furkan İşçi burada yapılan müdahale sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.