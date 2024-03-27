T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ )

|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|6620489801
|41578147322
|DENİZ ÖZ
|KARAPÜRÇEK MAH. 430 SK. ECRIN APT Kapı No:16 Daire No:14 Tel: ALTINDAĞ ANKARA
|201711201711
|0015
|3080
|2023010366DjJ0000001
|2023010314DjX0000055
|0,00
|1.725.826,74
|1.725.826,74
|6670347685
|ÖZBEK 66 DEMİR ÇELİK NAKL.İNŞ.VE İNŞ.MLZ
|YAŞAMKENT MAH. 3158 CAD. Kapı No:33 Daire No:3 Tel:5076346797 ÇANKAYA ANKARA
|201601201612
|0010
|3080
|2021112566DjJ0001330
|2021031614DjX0000054
|0,00
|4.764.135,51
|4.764.135,51
|6670347685
|ÖZBEK 66 DEMİR ÇELİK NAKL.İNŞ.VE İNŞ.MLZ
|YAŞAMKENT MAH. 3158 CAD. Kapı No:33 Daire No:3 Tel:5076346797 ÇANKAYA ANKARA
|201610201612
|0033
|3080
|2021112566DjJ0001330
|2021031614DjX0000060
|0,00
|2.338.017,54
|2.338.017,54
|7250005103
|45064351682
|HİKMET PEKCAN
|REMZİ OĞUZ ARIK MAH. ŞİMŞEK CAD. Kapı No:10 Daire No:17 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201205201205
|0040
|1084
|2023121466DjK0000131
|2023121314DjY0000576
|2.690.468,56
|0,00
|2.690.468,56
|Doğanbey Vergi Dairesi mükelleflerinden olup vergi borçları karşılığında yukarıda adı,soyadı ünvanı,vergi sicil numarası,T.C. Kimlik numarası,vergi türü, dönemi,miktarı,adresi,takip ve ana takip numaraları yazılı şahıslar adına 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'na göre düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adresleri bulunmadığından dolayı tebliğ edilememiştir. 213 sayılı V.U.K'nun 103 ve 104.maddeleri gereğince ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde bizzat veya bilvekalen müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde bu süre ile kayıtlı ilan yapılacağı ilanın yayın tarihinden itibaren başlayarak 1 ay içinde müracaatta bulunmayan,adreslerini bildirmeyenlere ödeme emrinin 1 aylık sürenin sonunda tebliğ olunacağı ilan olunur.
- Resmi İlanlar
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ )
Vergi NoTC Kimlik NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı Borcu Toplamı...
#ilangovtr
Basın No ILN02008503
27 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar Yazdır
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.