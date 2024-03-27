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T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ )

Vergi NoTC Kimlik NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı Borcu Toplamı...

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ) mask

Vergi NoTC Kimlik NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı Borcu ToplamıCeza ToplamıToplam Borç
662048980141578147322DENİZ ÖZKARAPÜRÇEK MAH. 430 SK. ECRIN APT Kapı No:16 Daire No:14 Tel: ALTINDAĞ ANKARA201711201711001530802023010366DjJ00000012023010314DjX00000550,001.725.826,741.725.826,74
6670347685ÖZBEK 66 DEMİR ÇELİK NAKL.İNŞ.VE İNŞ.MLZYAŞAMKENT MAH. 3158 CAD. Kapı No:33 Daire No:3 Tel:5076346797 ÇANKAYA ANKARA201601201612001030802021112566DjJ00013302021031614DjX00000540,004.764.135,514.764.135,51
6670347685ÖZBEK 66 DEMİR ÇELİK NAKL.İNŞ.VE İNŞ.MLZYAŞAMKENT MAH. 3158 CAD. Kapı No:33 Daire No:3 Tel:5076346797 ÇANKAYA ANKARA201610201612003330802021112566DjJ00013302021031614DjX00000600,002.338.017,542.338.017,54
725000510345064351682HİKMET PEKCANREMZİ OĞUZ ARIK MAH. ŞİMŞEK CAD. Kapı No:10 Daire No:17 Tel: ÇANKAYA ANKARA201205201205004010842023121466DjK00001312023121314DjY00005762.690.468,560,002.690.468,56
Doğanbey Vergi Dairesi mükelleflerinden olup vergi borçları karşılığında yukarıda adı,soyadı ünvanı,vergi sicil numarası,T.C. Kimlik numarası,vergi türü, dönemi,miktarı,adresi,takip ve ana takip numaraları yazılı şahıslar adına 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'na göre düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adresleri bulunmadığından dolayı tebliğ edilememiştir. 213 sayılı V.U.K'nun 103 ve 104.maddeleri gereğince ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde bizzat veya bilvekalen müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde bu süre ile kayıtlı ilan yapılacağı ilanın yayın tarihinden itibaren başlayarak 1 ay içinde müracaatta bulunmayan,adreslerini bildirmeyenlere ödeme emrinin 1 aylık sürenin sonunda tebliğ olunacağı ilan olunur.

# ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN02008503

27 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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