Gölbaşı Belediyesi, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olan Muharrem ayı dolayısıyla merkez camilerde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram etti. Cami avlularında kurulan stantlarda vatandaşlara aşure dağıtan belediye ekipleri, manevi atmosferin güçlendiği bu özel günde birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da bu anlamlı gün vesilesiyle Şafak Camii’nde cuma namazını eda etti. Namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Odabaşı, aşure ikramına katılarak hem sohbet etti hem de vatandaşların halini hatırını sordu. Bu tür etkinliklerin yalnızca bir dağıtım faaliyeti olmadığını ifade eden Odabaşı, asıl amacın gönülleri birleştirmek, ortak değerler etrafında buluşmak olduğunu vurguladı.

“Aşure bizi aynı potada buluşturan bir simgedir”

Muharrem ayının taşıdığı manevi derinliğe dikkat çeken Başkan Odabaşı, şu ifadeleri kullandı:

“Aşure, birçok farklı malzemenin bir araya gelerek lezzetli bir bütün oluşturması gibi, bizlere de farklılıklarımızla nasıl bir uyum içinde yaşayabileceğimizi hatırlatır. Bu ikramla sadece geçmişi anmakla kalmıyor, geleceğe de birlik ve kardeşlik içinde yürümemiz gerektiğini vurguluyoruz. Paylaşmanın, komşuluk ilişkilerinin ve dayanışmanın önemini bir kez daha yaşıyoruz. İnancımızda ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışı vardır. Aşure, sadece bedene değil, kalplere de şifa olur. Biz de bu düşünceyle halkımızla aynı kazan etrafında bir araya gelmek istedik. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Tüm hemşehrilerimin ve İslam âleminin Muharrem ayı mübarek olsun.”